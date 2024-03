Bastidores da F1: Vitória brasileira e as ?piruetas? de Toto por Verstappen

Foi uma vitória simbólica para ele, como se via pela emoção desde que saiu do carro. Tendo andado em uma equipe maior ano passado sem render o que era esperado, e tendo sofrido com problemas no diferencial e na embreagem na primeira etapa da temporada no Bahrein, ele já se sentiu muito mais à vontade na corrida sprint, quando cruzou em quarto e foi alçado à terceira posição após a desclassificação do vencedor.

Na corrida principal, largando em quarto, ele foi muito superior especialmente na segunda metade da prova. Conhecido por ser arrojado nas ultrapassagens, Fittipaldi passou dois pilotos de uma vez na briga pela liderança. Chegou a cair para quarto após a entrada de um Safety Car, mas não só superou os rivais, como abriu quase 8s no final, algo menos comum na F2, categoria de carros iguais, diferentemente da F1.

"Tem que arriscar às vezes, não dá para ficar atrás. Para ganhar corrida, tem que arriscar. Eu estava confiante que eu ia ganhar, o ritmo era muito bom. Meu time é um azarão, mas estou me sentindo muito bem com a equipe, todos trabalham muito bem e acho que tem muita coisa por vir neste ano", disse Fittipaldi, que é segundo em um campeonato que teve muitos altos e baixos de pilotos nas duas primeiras provas.

Um exemplo é Gabriel Bortoleto, que saiu da pole no Bahrein e desta vez teve um final de semana bastante difícil, que culminou com uma quebra no semieixo logo na largada da corrida principal. Não está sendo o começo de temporada que o atual campeão da F3 esperava, mas ele volta ao palco de uma de suas vitórias do ano passado na próxima etapa na Austrália.

O novo Hamilton?

Voltando à F1, houve uma verdadeira comoção da mídia inglesa em torno de Oliver Bearman, sétimo colocado na estreia, aos 18 anos, a ponto de perguntarem ao chefe da Ferrari, Fred Vasseur, se ele poderia ser o substituto de Lewis Hamilton quando ele se aposentar. O francês riu, pediu calma e lembrou que esse carro é mais estável que o do ano passado, o que ajuda nessa adaptação tão rápida.