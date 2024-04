Torcida chinesa rouba a cena na volta da F1 ao país depois de cinco anos

Zhou se emocionou com "filme passando na cabeça"

Guanyu Zhou, da Sauber, chora após o GP da China de Fórmula 1 Imagem: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

"Eu nunca tinha vivido algo parecido na minha vida", disse Zhou, que se emocionou quando parou seu carro no grid de largada após o final da prova e foi ovacionado pela torcida. "Passou um filme do que foram os últimos 20 anos até eu chegar aqui."

Zhou não era foi o único que recebeu um forte apoio da torcida. "Estou impressionado com a quantidade de bandeira de Mônaco que estou vendo nas arquibancadas. Acho que eu nunca vi nada igual na minha carreira", disse Charles Leclerc. "É uma das melhores corridas do ano graças à torcida. Eles são muito empolgados e apoiam todos os pilotos e todas as equipes", completou Fernando Alonso.

É realmente uma torcida que veste a camisa. Ou melhor, as camisas. Eles tinham faixas com o piloto estrangeiro favorito de um lado e Zhou do outro. Quando o chinês cumprimentava a torcida, ela era toda dele. Quando eram os demais, ela se dividia.

É bem verdade que, fora Zhou, há um piloto que tem mais torcedores que qualquer outro: grande parte da arquibancada principal estava tomada por bandeiras com o número 44 de Lewis Hamilton e torcedores carregando outro número, o oito, fazendo referência ao oitavo título do britânico, que muitos sentem ter sido roubado na decisão de Abu Dhabi em 2021. Toto Wolff se disse surpreso porque nunca tinha visto tanta gente esperando na frente do hotel da Mercedes na China. "Tinha umas 200 pessoas lá".