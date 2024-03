De olho em Verstappen, Mercedes vai esperar para preencher vaga de Hamilton

A Mercedes foi pega de surpresa com a decisão de Lewis Hamilton de ativar uma cláusula que permitia a ele sair de seu contrato um ano antes do previsto e fechar com a Ferrari para 2025. Mas ao mesmo tempo, em uma questão de semanas, isso deixou o time em uma boa posição para tentar se aproveitar de outro movimento inesperado: a possibilidade de Max Verstappen deixar a Red Bull.

Em um primeiro momento, pode parecer loucura pensar que o melhor piloto do grid no momento possa pensar em deixar a melhor equipe no grid no momento. Mas é um pensamento a médio prazo. Em 2026, haverá uma grande mudança no regulamento da F1, tanto nos motores, quanto nos carros, e os Verstappen têm informações desanimadoras sobre o desempenho da unidade de potência que a Red Bull está fazendo (pela primeira vez em sua história), em parceria com a Ford.

É por isso que os aliados de Max Verstappen, como seu pai Jos e, mais recentemente, Helmut Marko, estão cobrando publicamente mudanças no comando da equipe. Eles se aproveitam de uma denúncia de comportamento indevido do chefe do time, Christian Horner, vinda de uma funcionária da Red Bull, para tentar forçar sua saída. Acredita-se que uma mudança neste nível abriria uma brecha contratual para liberar Verstappen.