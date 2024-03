Ferrari espera Sainz de volta na Austrália e tem Bearman como opção

Carlos Sainz deu uma demonstração de sua vontade de retornar o mais rápido possível ao cockpit da Ferrari após uma cirurgia para a retirada do apêndice ao aparecer no paddock em Jeddah para acompanhar o trabalho do time na corrida 24h depois de sua operação. Sua única dúvida era quando ele viajaria para a Austrália, palco da próxima etapa do campeonato, que será disputada dia 24 de março.

Do lado da Ferrari, o chefe Fred Vasseur disse estar confiante de que o espanhol estará de volta. "A recuperação até aqui tem sido incrível e o fato de ele ter vindo para o paddock para estar com a equipe é um sinal muito bom e foi um apoio muito bom para nós também. Ele terá uma semana de repouso absoluto e vamos tomar a decisão sobre quando ele tem que voar para Melbourne daqui a uma semana. Mas estou muito otimista."

Só está claro no momento que Sainz não vai poder fazer sua ambientação normal para o GP da Austrália. Ele está entre os pilotos que preferem chegar bem antes para se adaptarem à diferença de fuso horário. Geralmente, chegaria em Melbourne no sábado para correr no domingo seguinte. Agora, de acordo com Vasseur, a decisão sobre o dia de sua viagem será tomada no sábado.