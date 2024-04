Verstappen passa Hamiltin e vence sprint com final eletrizante na China

Na volta 7, ele passou Fernando Alonso, colocando-se a 1s8 do líder Hamilton, que reclamava do comportamento de sua Mercedes. "Essa coisa não vira em velocidade baixa".

Em uma volta, Verstappen já tinha tirado mais de 1s dessa diferença e passou Hamilton no final da volta 9, com facilidade. Em uma volta, Verstappen já tinha aberto 2s. Não por acaso, assim que saiu do carro, Hamilton foi observar os pneus de Verstappen, que claramente tiveram uma degradação muito menor nas 19 voltas da sprint.

Com a grande maioria dos pilotos na mesma estratégia - apenas George Russell arriscou largar com o pneu macio, primeiro perdendo terreno e depois fazendo três ultrapassagens - a sprint não teve tantas disputas como era esperado na primeira parte.

Alonso acabou formando um trenzinho com Sainz, Serio Perez, Charles Leclerc e Norris. Todos podiam acionar o DRS, então ficaram andando muito perto um do outro, tomando as linhas diferentes que o circuito de Xangai permite, mas sem conseguir fazer a ultrapassagem.

Foi quando os pneus começaram a se desgastar que a ação começou. Sainz foi bastante agressivo para cima de Alonso, que também defendeu a posição de maneira decidida. Isso deixou os dois expostos ao ataque de Perez, que passou os dois de uma vez.

Como Sainz e Alonso se tocaram, o espanhol acabou abandonando, depois de ter furado o pneu dianteiro direito. Sainz passou a ser pressionado pelo companheiro Charles Leclerc, em outra briga bastante agressiva, e foi ultrapassado mais uma vez.