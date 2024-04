Red Bull pode estar perto de perder o maior vencedor da história da F1

Rivais querem Newey antes de 2026

Newey conquistou títulos pela Williams e McLaren, e foi fundamental para que a Red Bull passasse de uma empresa que fabrica bebidas energéticas a rival de gigantes do esporte como Ferrari e Mercedes.

Sua trajetória na Red Bull mostra bem o valor de tê-lo a bordo em momentos de grandes mudanças de regulamento. A Red Bull sequer brigava por vitórias antes da mudança de 2009, e terminou aquele ano com o melhor carro, conquistando os quatro títulos seguintes.

Depois, veio uma mudança que privilegiou os motores, e a Mercedes apareceu como grande força. Mas, quando foi adotado um novo regulamento em 2022, novamente foi Newey e sua equipe que entenderam melhor como tornar o carro veloz, e a Red Bull voltou a dominar.

Em 2026, a F1 passará por outra mudança. Os carros continuarão tendo efeito-solo, embora com mudanças (que ainda não foram totalmente definidas), e o motor volta a ser um diferencial, com a adoção de uma unidade de potência com metade da potência vinda da parte elétrica e metade de um motor a combustão com biocombustível.

O texto do Auto Motor und Sport aponta que Newey quer sair da Red Bull já no final deste ano. Como é normal que alguém que trabalhe com informações sensíveis cumpra um período em que não pode trabalhar para nenhum outro time, ele chegaria na sua nova casa provavelmente no final de 2025. Mas seu contrato atual iria até o final de 2025, então esse seria um impasse.