Pressão explica por que história de Verstappen sair da Red Bull não morre

Verstappen diz que fica se houver bom ambiente

O discurso, na verdade, é bem semelhante ao do próprio Verstappen. O piloto tem sido perguntado constantemente sobre seu futuro e em momento algum cravou de não sai de maneira alguma. E é isso o que deixa a questão em aberto.

"Depois de 2021, assinei um longo contrato com a equipe, e a única coisa que sempre disse desde o início é que queremos um ambiente tranquilo", disse Verstappen na quinta-feira na China. "Ultimamente temos conversado sobre o carro, então estou muito feliz com isso, por estarmos falando sobre o desempenho do carro. É assim que deveria ser, claro, e enquanto eu estiver feliz com a equipe, nunca haverá motivo para sair."

Não é segredo que existe uma disputa por poder dentro da Red Bull e que Verstappen está do lado que perdeu força nos últimos meses. Depois de sobreviver a investigações em relação a sua conduta interna com uma funcionária, Horner está mais forte do que no início do ano e vai tentar navegar a situação impedindo a saída de pessoas-chave do time, o que abriria a possibilidade contratual para a saída de Verstappen.

É um jogo delicado que Verstappen, apoiando o consultor Helmut Marko, que na prática divide o poder com Horner, está fazendo com o chefe.

Chefe da Mercedes tem interesses nesse jogo

E Wolff não tem nada a perder. A saída antecipada de Hamilton foi ao mesmo tempo um golpe inesperado para ele e resultado de sua decisão de não dar ao heptacampeão o contrato mais longo que ele desejava.