Correndo aos 40, Hamilton e Alonso mostram 'do que o novo atleta é capaz'

E também a alimentação, horas de sono, adaptação aos fusos horários. Nesse sentido, Hamilton e Alonso fizeram mudanças nos últimos anos e ambos dizem que passaram a se sentir melhores fisicamente depois que adotaram dietas apenas com alimentos de origem vegetal.

Mas uma carreira tão longeva em uma categoria cujo calendário não para de aumentar não é só explicada por mudanças na dieta ou porque esses pilotos já se desgastam naturalmente menos por conta de sua habilidade. O que mais impressiona os jovens com os quais Alonso e Hamilton estão batendo roda no grid atual é a motivação.

"É muito raro ver alguém se comprometer por tanto tempo em qualquer esporte, Alonso é provavelmente um dos caras mais velhos competindo no topo de qualquer esporte no mundo e acho que fazer isso no nível em que ele está é algo que será difícil ver de novo na F1. E, se virmos, será algo extremamente raro", disse Lando Norris, de 24 anos.

De fato, Alonso disse no começo do ano que testaria passar a chegar bem em cima das corridas realizadas mais longe da Europa para minimizar o tempo que passa fora de casa, a exemplo do que já faz nas provas europeias. Isso porque queria sentir se o prazer de estar na F1 era maior do que as renúncias geradas pelo calendário de 24 provas.

Pelo jeito, todas as viagens e compromissos ainda estão valendo a pena.