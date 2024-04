Novo formato da sprint tem mais a cara do alto nível da Fórmula 1

Isso, também, é um desafio de engenharia, algo que está no DNA da F1.

"Um sábado frenético", disse Sainz

E há o desafio para os pilotos também, como testemunharam Daniel Ricciardo e Carlos Sainz. Ambos disseram que não foi simples trocar a mentalidade da corrida sprint, quando andam bem mais lentos, para a classificação logo depois. "Eu gostei de acordar e logo fazer uma corrida. É claro que é complicado ajustar o ritmo para a classificação depois, porque você anda uns 7s mais lento na corrida. É um desafio, mas o fim de semana tem sido divertido."

Dentro de todos esses desafios, vimos casos de pilotos que aproveitaram bem as mudanças da sprint. Sergio Perez já saiu do terceiro lugar da sprint dizendo que sabia o que tinha de mudar no carro para a pista. Verstappen, mesmo tendo vencido a sprint, também disse que a corrida curta tinha "dado algumas ideias sobre o carro, que ficou ainda melhor."

Um piloto que tem se destacado em todas as sessões é Fernando Alonso, que conseguiu se manter em terceiro na sprint até seus pneus acabarem no final e também foi terceiro no grid. O desgaste de pneus tem mesmo sido o calcanhar-de-Aquiles da Aston Martin, e é algo em que ele trabalhou para que o mesmo não aconteça na corrida deste domingo.

No caso de Lewis Hamilton, o novo formato da sprint não ajudou. Segundo no grid da sprint e na corrida curta, ele disse que tinha "aprendido muitas coisas sobre o carro" durante a corrida curta, e com base nisso tentou fazer mudanças grandes para testar na classificação. E não deu certo. O carro saiu da sua janela de funcionamento e ele agora vai com essas decisões tomadas e sem poder mexer no carro para a corrida, largando em 18º.