Sprint foi agressiva e teve briga forte pelo pódio. E o que esperar do GP?

GP deve ter muitas paradas nos boxes e ultrapassagens

As condições climáticas têm mudado bastante de um dia para o outro na China, com a sexta-feira chuvosa, o sábado com períodos de vento forte, e a expectativa de um domingo com a temperatura da pista mais alta. Isso afeta difetamente as estratégias.

As equipes escolheram caminhos diferentes até aqui. A maioria guardou pneus médios e duros, mas a Mercedes, por exemplo, usou um de seus dois jogos de duros e guardou macios. A Red Bull já usou todos os macios. A McLaren e a Aston Martin guardaram menos médios que a Mercedes. Essas linhas diferentes de pensamento de como atacar o final de semana de sprint, principalmente em uma pista na qual a F1 não corria desde 2019, vai misturar as estratégias.

E, quando há estratégias diferentes em uma pista na qual é fácil ultrapassar, isso aponta para uma corrida com mais paradas. Até porque não faz sentido ficar lento na pista, perdendo posições, para fazer uma parada a menos, como acontece em pistas mais travadas.

A pista da China tem o recorde de ultrapassagens em uma corrida no seco, 161 manobras em 2016. Foi algo bem particular, com carros terminando a primeira volta fora de suas posições normais, mas de qualquer maneira é de se esperar uma corrida com um número de ultrapassagens mais alto que a média.