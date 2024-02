Com muito vento, Ricciardo lidera primeiro treino livre do GP do Bahrein

Daniel Ricciardo, com a RB, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres da Fórmula 1 no ano, no Bahrein. Lando Norris foi o segundo, a 32 milésimos do australiano, e Oscar Piastri, seu companheiro, completou o top 3. O tricampeão e favorito na temporada, Max Verstappen, foi o sexto colocado.

Ricciardo passou um bom tempo como líder do treino livre, e viu o companheiro Yuki Tsunoda ser o quarto colocado, embora sua equipe a RB, esteja iniciando o campeonato com cautela. Eles acreditam que vai demorar alguns meses para que eles compreendam como tirar o máximo de rendimento de um carro que, neste ano, tem praticamente toda a parte mecânica da Red Bull. E ver a McLaren entre os primeiros foi uma surpresa, já que Oscar Piastri dizia antes de entrar no carro que a pista do Bahrein tem todas as características ruins para seu carro no momento.

Neste primeiro treino livre, as equipes ainda não buscam o máximo de performance, aproveitando mais para testar as configurações que escolheram para a pista do Bahrein durante a pré-temporada, que também foi no circuito de Sakhir. Devemos ter uma ideia melhor de quem começa bem o campeonato na segunda sessão. E também é bom lembrar que os quatro primeiros da tabela usaram pneus macios. Valtteri Bottas foi outro piloto que usou macios e foi décimo.