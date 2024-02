Red Bull rejeita acusação sobre Christian Horner: 'Investigação foi justa'

Pilotos comentaram sobre a situação antes da decisão da Red Bull

Falando já no Bahrein antes do anúncio, Max Verstappen foi perguntado se toda a tensão gerada pela investigação é de certa forma prejudicial aos preparativos da equipe, que surge como grande favorita para o campeonato.

"Não atrapalha. Estou muito focado na performance do carro, em mim, e tomara que tudo seja resolvido muito em breve. Estou confiando no processo."

Perguntados durante a coletiva de imprensa que aconteceu horas antes do anúncio, Lando Norris e Fernando Alonso não quiseram comentar muito sobre o assunto, enquanto Lewis Hamilton reconheceu que era difícil responder, mas salientou que é importante que o esporte seja inclusivo.

"Acho que sempre temos que fazer mais para tentar fazer com que o esporte, o meio ambiente e as pessoas que trabalham pareçam seguros e inclusivos e, sim, qualquer alegação deve ser levada muito a sério. Obviamente não sabemos tudo o que aconteceu. Mas isso precisa ser resolvido, pois está pairando sobre o esporte, e será realmente interessante ver como isso será tratado no avanço em termos do efeito que isso pode ou não ter no avanço do esporte. Acho que é um momento muito importante para o esporte garantir que somos fiéis aos nossos valores."

Expectativa é de um GP equilibrado. Atrás de Verstappen

A expectativa em relação à investigação do chefe de equipe que está há mais tempo no comando da equipe e está iniciando sua 20ª temporada à frente da Red Bull tomou conta do clima no primeiro dia de atividades de mídia no Bahrein. Mas também foi um dia de trabalho das equipes, preparando os carros para a primeira corrida do ano com a grande incerteza a respeito de qual será o rendimento da cada time.