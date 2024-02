A Red Bull está voando com a ideia que a Mercedes jogou fora após 18 meses?

Mas chama a atenção o fato de que essa 'caixa de correio' não é a única fonte de refrigeração do carro.

Newey colocou uma segunda abertura vertical, rente ao monocoque. Com isso, os radiadores agora são posicionados em V e isso dá certa liberdade para a equipe trabalhar nessa área do ponto de vista aerodinâmico.

Além disso, o carro ganhou outra abertura, na parte de sustentação do halo, com um canal em forma de ganhão que domina o visual da parte de cima do carro, indo até a traseira. Isso, sim, se assemelha à Mercedes (de 2023, já que isso foi alterado neste ano).

Por que isso chama a atenção? Porque é possível que este arranjo dê opções para a Red Bull mudar a 'cara' do seu sidepod dependendo da temperatura ambiente. Mas, de qualquer maneira, é um conceito diferente do 'zeropod'.

É normal que Newey esteja de olho no que os rivais estão fazendo. Ele sempre percorre o grid quando eles estão alinhados aguardando a largada, com seu caderninho de anotações na mão, observando até os carros das equipe do fundo do pelotão.

Enquanto vários carros do grid têm inúmeros elementos do RB19, que venceu 21 das 22 corridas do ano passado, o RB20 tem elementos da Mercedes, da Ferrari também, já pegou inspirações até na Williams antes disso. Uma ideia isolada não faz o carro se tornar super rápido ou super lento de uma hora para a outra, mas você pode tentar entender o que um rival pretende com determinado desenho e reproduzir essa ideia.