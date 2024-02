Hamilton pode enfrentar falta de informação em ano de despedida, crê Alonso

"Do meu lado, não fez tanta diferença. Comecei a temporada de 2006 bem relaxado, estava bem com a equipe e o clima não mudou muito. Mas talvez tenha mudado para a equipe porque, depois da metade da temporada, eles começaram a testar coisas e a se programarem para o ano seguinte e eu não estava envolvido em nada disso porque eles mantinham essas coisas em segredo. E isso era compreensível", lembra Alonso.

"Então, para o piloto, não muda muita coisa, mas a equipe tenta esconder algumas coisas de você na segunda parte do ano."

Na época, as tensões foram bem maiores do que Alonso se referiu agora, até porque ele estava em uma disputa muito apertada com Michael Schumacher, então na Ferrari, e não sentia que tinha total apoio da equipe e questionou também o que sentia ser a falta de apoio do então companheiro Giancarlo Fisichella.

Depois de chegar atrás do alemão no GP da China, um dos últimos daquela temporada, Alonso disse que "a equipe toda está arrasada, tirando aqueles que não querem que eu leve o número 1 [referente ao carro do campeão] para a McLaren."

É claro que tudo ficou mais aflorado em 2006 pela disputa pelo título, mas de qualquer forma o testemunho de Alonso parece profético de certa forma para Hamilton. O chefe do inglês, Toto Wolff, lembrou que engenheiros saem de uma equipe para a outra com aviso prévio de seis meses para evitar que levem consigo segredos importantes, algo que não acontece no caso dos pilotos.

Então, é normal que Hamilton sinta que menos informações estão sendo passadas para ele a partir de determinado momento do ano.