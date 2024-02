Teimosia de Wilson Fittipaldi deu outra dimensão a automobilismo brasileiro

O corpo já não tinha a mesma mobilidade, a maneira de se comunicar com as pessoas ao seu redor mudou também, mas o brilho nos olhos de Wilsinho Fittipaldi encontrando velhos conhecidos no paddock de Interlagos durante o GP de São Paulo em novembro era o testemunho da ainda enorme paixão de um pioneiro do esporte no Brasil, que nos deixou hoje (23), aos 80 anos.

A história da família Fittipaldi se confunde com a do automobilismo no Brasil. Tanto, que Emerson Fittipaldi, irmão de Wilsinho, costuma resumir a presença do país na Fórmula 1 nos anos 1970 ao que chama de "três mosqueteiros": os dois irmãos e José Carlos Pace.

Mas a história de Wilsinho é única. Se formos acreditar no 'diagnóstico' do pai, o Barão Wilson Fittipaldi, uma lenda do rádio brasileiro e grande responsável pela paixão dos filhos pelo automobilismo, faltou paciência para Wilsinho ter tanto sucesso quanto o irmão como piloto na Fórmula 1. E isso o levou a uma trajetória que dificilmente será emulada.