Por que tantos carros da F1 ficaram mais pretos nesta temporada?

É uma tendência que se acelerou a partir de 2022, quando a F1 mudou o regulamento e adotou estruturas mais pesadas para aumentar a segurança dos carros, entre outras mudanças que tornaram mais difícil para as equipes ficarem perto, ou um pouco abaixo, do peso mínimo que as regras também estabelecem. É claro que um carro mais pesado é mais lento, então isso é assunto sério na F1.

O peso mínimo atualmente é o maior da história da F1, 798kg, contando o piloto e toda sua indumentária, mas sem contar o combustível. Mesmo que seja um número alto, para estar dentro de todas as demais regras, as equipes acabam com carros que estão bem perto disso.

O ideal é estar abaixo do peso mínimo para poder jogar com lastros que vão ajudar no equilíbrio do carro. Basicamente, você quer ter controle de onde está o peso, ao invés de "gastar" esse peso com a pintura. E é por isso que a opção é pela performance, mesmo que os carros fiquem parecidos.

A Sauber aproveitou a mudança de patrocinador da Alfa Romeo para a Stake para "economizar" tinta no carro Imagem: Divulgação/StakeF1

Calcula-se que a pintura de um carro pesa cerca de 1kg. Esse quilo a mais, ao longo de uma corrida, significa algo entre 1s8 e 2s. Em um grid tão competitivo como o que temos visto, em que não é incomum que os 20 carros fiquem no mesmo segundo (a Red Bull consegue tirar mais rendimento de pneus usados na corrida e, por isso, tem vantagem, mas essa é outra história), isso faz diferença.

Mas, como tudo na F1, a história é ainda mais complexa do que isso. Durante o lançamento da Alpine, um dos carros que mais tiraram pintura entre 2023 e 2024, o diretor técnico Matt Harman chamou a atenção para uma mudança no escapamento do carro, que agora é reto. Isso é melhor para a performance do escapamento. Porém, para que seja possível, é preciso reforçar a estrutura da suspensão, ou seja, torná-la mais pesada.