Red Bull vende um clima de união na equipe e apresenta carro com mudanças

A Red Bull vem de uma das temporadas mais dominantes da história da Fórmula 1, mas não teve uma preparação tão tranquila quanto era de se esperar para a temporada 2024, em que Max Verstappen tentará o tetracampeonato, em meio à investigação sobre uma denúncia interna de comportamento inapropriado do chefe, Christian Horner.

Ele não só estava lá no lançamento do RB20, como foi um dos personagens centrais de uma apresentação com várias referências à 20ª temporada da equipe na Fórmula 1. E que também pelo menos começa com Horner no comando pelo 20º ano seguido. Horner, inclusive, disse que estará no Bahrein na primeira corrida do ano e repetiu que está "tudo normal" no seu dia a dia mesmo com as investigações, que não quis detalhar.

"Momentos de incerteza fazem com que o time se una e nunca vi o time dar tanto apoio quanto agora. Todos estão focados na performance do carro e em defender os dois campeonatos. O apoio dos acionistas e dos engenheiros tem sido enorme. Há um processo que está andando no momento, algumas alegações que eu nego totalmente foram feitas. Estou colaborando com o processo e vou continuar colaborando até que ele termine. A posição da Red Bull é de que tudo continua como normal durante o processo. Há um trabalho a ser feito e meu papel continua", disse.