Charles Leclerc nem esperou a temporada da Fórmula 1 começar e já renovou seu contrato com a Ferrari. O acordo anterior acabaria no final deste ano e a extensão foi por "múltiplos anos". Rumores dos últimos meses apontavam para um contrato até 2029, com cláusulas que abrem a possibilidade de uma saída em 2027.

Seria um contrato longo, mas semelhante ao assinado por Max Verstappen com a Red Bull em 2022: uma extensão de cinco anos, encerrando em 2028, mas com possibilidades de saída duas temporadas antes.

O ponto importante de ambos os contratos é a aposta de Leclerc e de Verstappen no projeto de suas atuais equipes para 2026, quando a F1 terá mudanças profundas no regulamento. Está fechada a estreia de uma nova unidade de potência, com mais energia elétrica (usando um sistema mais simples do que atual) e 100% do motor a combustão movido a biocombustível. E há negociações para alterações também no regulamento dos carros.