Andretti quer acelerar entrada e estar no grid da F1 em 2025

Michael Andretti estava no paddock, como era esperado, mas evitando fazer comentários polêmicos sobre a falta de apoio que tem tido das outras equipes para a entrada da Andretti no grid.

Ele se limitou a falar quais são os próximos passos deles: colocar um carro com a especificação de 2023 no túnel de vento da Toyota, na Alemanha (o mesmo que vinha sendo usado pela McLaren) visando a entrada em 2025. Por que a pressa? O contrato que rege quando cada equipe recebe e, principalmente, quanto cada equipe nova tem que pagar para entrar (200 milhões de dólares) é válido até o final de 2025. As equipes querem uma taxa muito maior, já que esse dinheiro será dividido entre eles, então não querem saber dessa pressa da Andretti.

Michael Andretti, inclusive, foi o último piloto americano a pontuar na F1 até este domingo, quando Logan Sargeant conseguiu o feito após as desclassificações.

Até uso da Esfera é desafio para a F1 em Las Vegas

MSG Sphere Imagem: Reprodução

A F1 estava com um pé em Austin e outro em Las Vegas. A pista estava cheia de fãs, mas menos cheia de celebridades, já um reflexo direto no novo GP queridinho do calendário, com estreia em novembro.