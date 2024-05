Quatro meses após perder Hamilton, Mercedes está perto de aposta ousada

Não seria surpresa se Antonelli surgisse na Williams no segundo semestre pelo menos fazendo uma série de sessões de treinos livres para acelerar sua adaptação, até porque todo o imbróglio causado pela saída antecipada de Hamilton significa, na visão de Wolff, o risco de perder Antonelli para alguma outra equipe.

Mercedes não desistiu de Max Verstappen

E há outro fator nesta história toda. Wolff não descarta contar com Max Verstappen em um futuro próximo. O holandês não tem grandes motivos para trocar a Red Bull por uma equipe que anda perdida desde 2022 no momento, mas o cenário é diferente para 2026, até porque espera-se que, assim como aconteceu em 2014, a Mercedes desponte como a fabricante com o melhor motor após uma mudança de regras.

Uma equipe com Verstappen e Antonelli seria o sonho de Wolff, até porque o austríaco teve a chance de contratar Max quando ele estava em seu primeiro ano correndo em carros de fórmula, mas perdeu a corrida para a Red Bull justamente porque não podia oferecer um caminho direto e rápido para o holandês chegar à F1.

Jos Verstappen já deixou claro algumas vezes que está pronto para fazer essa aposta. "Parece que o período de domínio da Red Bull está acabando", alfinetou o pai do tricampeão após a segunda derrota do time em três corridas. Pelo menos no momento, Max parece estar menos convicto de que seja a hora de abandonar o barco.

Caso isso mude em 2025, a situação de George Russell pode se complicar na equipe. O contrato do inglês vai até o final da próxima temporada e, se o rumor de que a Mercedes terá o melhor motor em 2026 se confirmar, ele vai querer fazer de tudo para permanecer no time.