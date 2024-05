Piovani e Neymar: precisamos parar de chamar quem é violento de imaturo

Estive no apartamento de Neymar em 2010 e o jogador, que ainda jogava no Santos, tinha acabado de completar 18 anos. Ele desceu atrasado as escadas do triplex em que morava no canal 5, com um aparelho de som grande nos ombros — aparentemente a maneira como costumava se locomover pela casa.

O som alto no começo da entrevista tinham ar de molecagem e é ok ser moleque quando se é adolescente. Entre as frases não tão proveitosas daquela entrevista, ele disse "as meninas gostam de mim pelo meu mel" e "a coisa que mais queria na vida era um Big Mac quente, porque agora [que se tornou famoso] não posso mais ir na lanchonete pessoalmente". Ok, depois a gente cresce e aprende a analisar as coisas com mais profundidade.

O tempo passou e muito se falou do emprego equivocado da expressão Menino Ney na mídia nesses quase 15 anos que separam minha visita à casa dele desse momento em que ele diz palavrões para uma mulher na internet. Na idade adulta, nenhum homem tem o alvará para ser moleque mais. Precisa ser maduro? Era bom. Não dá para desculpar atitudes estapafúrdias sob o rótulo de molecagem quando o agente das ações já é um homem.