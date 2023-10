Foi uma vitória bem mais difícil do que Max Verstappen previa quando alinhou para o GP dos Estados Unidos. E olha que ele largou em sexto e ultrapassou Lando Norris pela liderança na volta 28. O holandês não teve a mesma vantagem em termos de ritmo da sprint no sábado, e ainda sofreu com os freios após uma mudança feita pela equipe entre o sábado e o domingo.

Mesmo assim, venceu com 2s2 de vantagem para Lewis Hamilton. O inglês saiu do carro acreditando que poderia ter vencido, e seu ritmo também impressionou Lando Norris, que chegou a liderar a corrida e terminou em terceiro. No entanto, o inglês foi desclassificado depois que a FIA identificou que a prancha que determina a altura mínima dos carros estava mais gasta do que o permitido. Charles Leclerc, que terminou em sexto, também teve seu resultado anulado pelo mesmo motivo.

Isso muito provavelmente foi relacionada às ondulações, muito fortes em Austin. Mas cabe às equipes usarem uma configuração que deixe o carro mais alto para evitar esse desgaste e ficar dentro das regras. Muito embora isso signifique uma perda em termos de desempenho.