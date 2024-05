Red Bull perdeu mais corridas em maio do que em todo 2023: como explicar?

A Red Bull perdeu apenas uma corrida em toda a temporada 2023 da Fórmula 1. Neste mês de maio, eles viram a McLaren, com Lando Norris, e agora a Ferrari, com Charles Leclerc, vencerem, e por pouco Max Verstappen também não perdeu a outra etapa disputada neste mês, na Emilia Romagna (a diferença dele para Norris foi de menos de um segundo). Afinal, o que está acontecendo com a equipe que vinha dominando a F1?

No Ju Responde sobre o GP de Mônaco, falo também dos problemas do circuito monegasco e qual tem sido a abordagem da F1 para tentar solucionar a falta de ação no domingo. Dou uma ideia para tentar dar uma apimentada na prova sem ter que mexer na pista e tiro dúvidas sobre a não-punição de Kevin Magnussen pelo acidente com Sergio Perez e Nico Hulkenberg, como é determinada a posição dos carros após uma bandeira vermelha, e comento sobre a situação delicada de Esteban Ocon na Alpine depois de se chocar com seu companheiro Pierre Gasly na primeira volta da corrida.