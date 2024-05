SBT diz que flagra em camarim é 'fake news' e encerra investigação

O SBT negou o flagra de diretor em momento íntimo com subordinado em um camarim da emissora. Em nota enviada à imprensa, o canal afirma que encerrou investigações.

O que aconteceu

Por nota, o SBT informou que seu departamento de compliance "os seus departamentos jurídico e de segurança, fizeram um amplo e detalhado levantamento de imagens e informações". No entanto, segundo o canal de Silvio Santos, "após uma cuidadosa checagem de imagens do circuito interno de segurança e investigação, não foram encontrados vídeos, indícios, provas, testemunhas ou denúncias de colaboradores sobre os fatos relatados na reportagem" veiculada pelo TV Pop.

O executivo, que estaria envolvido em diferentes projetos do canal, teria sido flagrado por uma camareira fazendo sexo com um funcionário em pleno horário de expediente, segundo informação do site TV Pop. O veículo afirmou ainda que as imagens do flagra, também confirmados por câmeras de segurança, viralizaram entre os funcionários da emissora nos últimos dias.