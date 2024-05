'Atrasados': plano de Lula para IA exige mais que 'inteligência natural'

Imagem: Arte/UOL

A primeira delas: de onde vai vir o dinheiro? Segundo o secretário-executivo do MCTI me contou, é possível que irriguem as ações do plano os recursos do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e do BNDES dentro da Nova Indústria Brasil.

A segunda: estamos falando apenas de fazer do Brasil uma potência em AI?

Não parece ser o caso. Lula quer fazer do plano mais uma plataforma de promoção da liderança internacional. Levar as ideias para G20 e ONU tem esse papel. Mas, além disso, as ações promoverão uma integração entre os países do Sul Global, principalmente quando se fala da formação e formação de infraestrutura.

Pode dar certo? Isso é algo que só as inteligências humanas do Brasil podem responder.

Deu Tilt

