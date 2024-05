Por que Williams se tornou destino atrativo e deve ser escolha de Sainz

Na Red Bull, houve conversas também, mas tudo caminha para uma renovação de Perez, de acordo com fontes da própria equipe. E, Verstappen tem tempo para entender se seu atual time terá um projeto vencedor em 2026.

Expectativa é de que o motor Mercedes seja forte em 2026

Até porque é essa a grande meta dos pilotos que estão mudando de equipe no momento: compreender quem estará melhor após a mudança de regulamento de 2026.

Essa mudança vai afetar os carros e os motores, mas é impossível saber quem terá a melhor parte aerodinâmica até porque as regras ainda não foram aprovadas. É claro que dá para ter uma ideia, já que o conceito do carro será o mesmo, mas as dimensões serão alteradas, além de outras alterações que vão em conjunto com o grande foco deste regulamento novo: a unidade de potência.

Desde 2014, a F1 tem um motor V6 turbo com dois sistemas híbridos (que entregam cerca de um terço da potência total). Em 2026, um desses sistemas (o que transforma calor em potência) vai deixar de existir, e metade da potência total virá da energia elétrica recuperada da frenagem. Para completar, o motor a combustão será movido a combustível 100% renovável (a proporção atual é de 10%).

Ou seja, quem acertar a mão neste projeto tem grandes chances de dominar pelo menos os primeiros anos deste regulamento, como aconteceu com a Mercedes a partir de 2014. A vantagem dos alemães era tão grande nas primeiras temporadas que até as clientes, com carros bem inferiores, beliscaram poles e pódios.