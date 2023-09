Assim, teve de largar dos boxes, ainda sofreu mais uma punição por uma irregularidade na maneira como o carro foi reparado, chocou-se com Valtteri Bottas, teve mais uma punição, e acabou abandonando.

Esse compromisso da Williams com a carreira de um piloto escolhido pelo ex-chefe Jost Capito muito em função de sua nacionalidade vinha sendo apontado como um motivo forte o suficiente para que fosse dada uma segunda chance a Logan, até porque ele mostra lampejos de velocidade. Mas os erros dos últimos finais de semana - ele também bateu na corrida de Singapura - não só fizeram sua posição balançar, como também aumentaram a lista de pilotos de olho na última vaga no grid de 2024.

Principalmente depois de a AlphaTauri divulgar que terá Yuki Tsunoda ao lado de Daniel Ricciardo na equipe no ano que vem, o que significa que Liam Lawson, que está substituindo o machucado australiano de maneira muito compente, terá de voltar à reserva.

A AlphaTauri pertence à Red Bull, que tem uma incógnita para 2025: quem ocuparia o lugar de Sergio Perez, que não vem bem e cujo contrato vai até o final do ano que vem? De momento, a equipe não tem motivos para substituir o mexicano, tamanha a vantagem que só ficou evidenciada pela conquista do mundial de construtores com seis corridas para o final. Mas, no final de 2024, eles estarão pensando no futuro.

Sua prioridade é Lando Norris, mas não há garantias de que ele seria liberado de seu contrato da McLaren. Ou mesmo que gostaria de correr ao lado de Verstappen. Usar a vaga na Williams para preparar Lawson pode ser uma opção.

A questão é se a Williams quer se colocar nesse papel, o que nos leva às negociações com Felipe Drugovich, que esquentaram e esfriaram algumas vezes ao longo dos últimos meses. O brasileiro tem bom aporte financeiro e as informações sobre seu desempenho nos testes da Aston são positivas, mas a Williams quer exclusividade sobre ele. A Aston quer que ele mantenha a relação com a equipe e corra em outra categoria em 2024. Seus patrocinadores também cobram uma grande exposição das marcas, o que pode enfrentar resistência.