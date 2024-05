De saída, Paulinho define o Corinthians em frase que entra para a história

"O Corinthians é uma cultura", disse Paulinho visivelmente emocionado e anunciando sua saída do clube. Com ele, acaba a geração de 2012. Com ele, acaba um ciclo que foi vencedor e, ao mesmo tempo, desperdiçado.

O Corinthians é uma cultura. Uma cultura única no mundo. A cultura da entrega desmedida, dos sonhos que não se desfazem com derrotas, dos carrinhos no ataque, do time que faz gol no último minuto, do acreditar até o fim, do vibrar sem olhar o placar, do transe com a dividida ganha no meio de campo, da loucura coletiva. Paulinho, um dos maiores, sabe do que está falando.

Foi dele o gol contra o Vasco na Libertadores de 2012 depois de Cassio fazer a mais impossível das defesas no chute de Diego Souza. É ele que assina esse delírio dentro do delírio.