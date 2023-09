Esse "exagero" da classificação citado por Monaghan foi a decisão de deixar o carro mais baixo. A evolução do terceiro treino livre, quando eles colocaram o assoalho sem as modificações que trouxeram para Singapura, fez com que eles acreditassem que seria possível andar mais perto da configuração que é a melhor para o carro da Red Bull. Mas eles descobriram que não era o melhor para a pista.

Dan Fallows, da Aston Martin, explicou à coluna que a pista de Singapura tem algumas características próprias que podem pegar algum time desprevenido, o que explica casos como o da Mercedes de 2015 e o da Red Bull agora. É uma combinação entre as curvas de raio curto com as zebras e os diferentes tipos de asfalto. Tudo faz com que o carro tenha que ser levantado um pouco mais do que o normal, e isso pode afetar cada máquina de uma maneira.

Ainda mais neste ano, em que parte do traçado foi reasfaltado.

A característica da pista mudou ligeiramente e as previsões do simulador da Red Bull estavam erradas. Hoje em dia, o carro chega com 95% do acerto feito no mundo virtual, e os times chegam nos treinos livres, comprovam os dados do simulador e fazem apenas o acerto fino.

Mas o acerto que veio da fábrica gerou dificuldades para a Red Bull, algo semelhante ao que aconteceu no GP de São Paulo de 2022, a última prova que o time tinha perdido.

Mas qual é o problema em si? Sergio Perez explicou que eles simplesmente não podiam usar as mesmas linhas que a Ferrari e a Mercedes estavam usando. Ou seja, não podia atacar as zebras como eles. Isso vem da altura do carro. A Red Bull ficou desequilibrada quando estava mais alta, com os pilotos relatando saídas principalmente de traseira, e ficou baixa demais na classificação para que os pilotos atacassem as zebras.