Corinthians: Cássio ficou chateado com António por maneira que foi ao banco

São vários fatores que fizeram o Cássio sair do Corinthians. Ele já não estava aguentando pressão, vários anos no clube, mas existe uns bastidores importantes. António Oliveira... Uma pessoa muito confiável do clube me disse que o Cássio ficou chateado com a maneira que ele acabou indo para a reserva . Samir Carvalho, na Live do UOL

Numa conversa que teve em um dia, uma desconversa no dia seguinte... Isso acabou deixando o Cássio chateado com António Oliveira. Não é jogando todo o peso para o António, até porque o que fez o Cássio sair foi uma proposta muito boa do Cruzeiro, de 3 anos, que foi o fator determinante. Samir Carvalho, na Live do UOL

Vitor Guedes complementou que foi Cássio o grande responsável pelo desfecho. Ele ponderou que não há culpados, e que o jogador não pode alegar que foi pressionado pela torcida para sair.

Acho que o termo culpado dá a entender que é uma coisa errada. Diria que o responsável maior foi o Cássio. O Cássio não pode alegar que a torcida mandou ele embora porque, no estádio, sempre foi respeitado e ovacionado. Falhou, foi herói... A torcida não é culpada. Vitor Guedes

A Live do Corinthians é realizada no YouTube do UOL Esporte sempre nas sextas-feiras, às 17h (de Brasília). Os programas são feitos com um colunista e um repórter da casa, além de um convidado.