Corinthians busca negociar naming rights da Arena e do CT; multa tem valor baixo

Com quem o Corinthians pretende negociar os naming rights?

Uma das tentativas realizadas pela atual diretoria do Timão, presidida por Augusto Melo desde o começo deste ano, é negociar a venda dos naming rights da Arena e do CT com a Emirates, a principal companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos.

A iniciativa partiu do Corinthians. O clube ofereceu a parceria para a Emirates, e a empresa estuda a possibilidade de fazer negócio. Desde então, a diretoria tenta estreitar laços com a companhia aérea.

Quem está à frente das conversas com a Emirates não é Sérgio Moura, diretor de marketing do Timão, mas sim Igor Zveibrucker, o empresário gaúcho que vem atuando como uma espécie de investidor no clube do Parque São Jorge.

O ex-diretor de futebol do Corinthians, Rubão, em entrevista ao Mesa Redonda, disse que agente teve participação na compra do ala Matheuzinho e injetou dinheiro na campanha eleitoral de Augusto Melo. Este 'empresário parceiro', inclusive, tem um contrato com o clube, que promete devolver tudo o que foi investido por ele com as devidas correções.

Igor também sugeriu o intermediador das conversas com a Emirates: Edu Gaspar, coordenador técnico do Arsenal e ex-dirigente do Corinthians. Ele foi responsável por apresentar o Timão à empresa, visto que a companhia tem uma parceria com o clube inglês, estampando o uniforme do time a dando nome ao estádio da equipe londrina - Emirates Stadium.