Sobrinho-neto de Michel Temer troca Itália pelo Brasil por seleção de rúgbi

Sem espaço para jogar pela Itália, Lorenzo logo foi lembrado pelo Brasil. O pai dele jogou rúgbi, deixou amigos em Curitiba, e sempre atualizava um deles sobre a carreira do filho. "Um dia ele mandou um highlight meu, esse amigo passou para um olheiro da seleção, que passou para o técnico. Mas eles já tinham ouvido falar de mim por um colega que também joga na Itália e que me recomendou".

Na base do boca a boca, Lorenzo ganhou uma chance na seleção brasileira, e não largou mais, ainda que seguisse passando muito mais tempo na Itália do que com os Tupis (como o time brasileiro é conhecido). Ele estudou Comunicação e Cinema em Milão e jogava pela equipe da cidade.

"Quando escolhi minha faculdade me deparei na importância de ter uma formação legal. Ajuda a formar, a saber pensar. Isso foi muito bom. A coisa boa da academy da seleção italiana é que a gente treinava muito, mas a escola era de ótimo nível". Desde então, virou um apaixonado por arte, e tenta passar esse gosto adiante.

Enquanto não consegue conciliar o esporte com uma carreira cinematográfica — mesmo quando tentou ajudar a comunicação da CBRu com gravações no treino percebeu que não faria nenhuma das duas coisas direito —, ele tenta ampliar o time dos admiradores da arte. Organiza passeios a museus nas viagens com a seleção e passa recomendações de filmes. Na Itália, chegou a montar cineclubes, para mostrar as obras-primas do cinema aos colegas.

Há alguns meses, Lorenzo veio morar no Brasil. Entrou de cabeça no grande projeto do rúgbi brasileiro: levar os Tupis a uma Copa do Mundo masculina, maior torneio da modalidade. A seleção nunca passou perto da vaga, mas Uruguai e Chile já se classificaram ao próximo Mundial, na Austrália, e escancararam o caminho para o Brasil.

Na prática, a seleção precisa ser melhor que Colômbia e Paraguai no CIRCUITO, em jogos que serão realizados no meio deste ano e no meio de 2025. Se ficar em segundo, ainda deverá ter a chance de jogar uma repescagem contra o pior entre Canadá e EUA — por discrepância técnica e física, o que gera risco de lesões, times com nível mais baixo sequer entram nas eliminatórias.