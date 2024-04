Jade Barbosa reencontra o auge aos 32 e pode sonhar com medalha olímpica

É claro que aquela Jade Barbosa medalhista mundial aos 16 anos, no seu primeiro Mundial adulto, única a subir ao pódio no individual geral até 2022 (quando finalmente chegou a vez de Rebeca Andrade), não existe mais. Mas a Jade medalhista olímpica segue sendo construída.

Na prata por equipes no Mundial do ano passado, Jade foi um porto seguro. Fez os quatro aparelhos nas eliminatórias, mas suas notas só contaram nas assimétricas e no salto (a pior é sempre descartada). Na final, onde não há descartes, foi escalada só para fazer salto.

Com a nova série, ao som de Britney Spears (que fez as redes sociais da CBG apelidarem a ginasta de Jade Spears), Jade assume novo papel. 13,833 foi o que Flávia Saraiva tirou para se classificar em quarto lugar à final do Mundial do ano passado no solo. Na decisão, ganhou bronze com 13,966, só um pouco acima.

Claro que competições diferentes, de níveis diferentes, têm bancas diferentes. Mas Jade deixou ótima impressão em Antalya. Uma série relativamente simples (nota de partida 5,4) e execução de primeiríssima linha: 8,433. Só Rebeca e Simone Bilves tiveram execuções melhores no solo no Mundial Pré-Olímpico.

Aos 32 anos, Jade mostrou potencial para disputar com Flavinha um lugar na final olímpica do solo (há um limite de duas por país, e Rebeca em tese tem série melhor) e para ajudar ainda mais a equipe. Na campanha da prata do ano passado, Julia Soares teve 13,600 no solo.

De forma geral, a Copa do Mundo de Antalya, estreia da seleção "titular" do Brasil na temporada, foi positiva. Rebeca Andrade teve 14,700 nas eliminatórias das assimétricas (o bronze no Mundial foi para 14,766) e conquistou a prata mesmo cometendo uma falha na final. Até isso foi foi bom: ela mostrou, de novo, repertório e agilidade para adaptar a série no meio dela.