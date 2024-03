Rayan vai às Olimpíadas no trampolim, mas melhor brasileira fica sem vaga

Pelos critérios de classificação, uma segunda vaga só viria se uma brasileira fosse top3 das Copas do Mundo. Camilla foi bronze em Coimbra (Portugal), no ano passado, chegou à final de todas as competições do ano passado, mas precisava de ótima campanha em Cottbus, onde foi só 21ª.

Isso significa que o Brasil tem só uma vaga no feminino para Paris. Ela foi oficialmente conquistada por Alice, mas pertence ao país, não à ginasta. A bola agora está com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), que precisa decidir quem convocar.

A favor de Alice, de 25 anos, há o fato de ter tido um melhor resultado final no Mundial e de ter feito a melhor apresentação da carreira exatamente naquela competição, pré-olímpica, quando tirou 54,760 na final. Já Camilla teve seis apresentações na casa de 55 pontos e uma de 56,090 durante a corrida olímpica. É, portanto, quem tem mais chances de disputar uma medalha em Paris sem contar com erros das adversárias.

Classificado a Paris, Rayan completa 22 anos na próxima sexta-feira (29). No ano passado, ele foi prata nos Jogos Pan-Americanos. Ele e Alice competem pelo Minas Tênis Clube, enquanto Camilla, que está com 29 anos, mora nos EUA (ela é casada com Steve Gluckstein, ex-atleta olímpico dos EUA), sendo treinada no Brasil por Tatiana Figueiredo.