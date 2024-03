Guilherme Toldo é segundo brasileiro classificado a Paris na esgrima

O Brasil tem um segundo atleta classificado às Olimpíadas de Paris na esgrima. Depois de Nathalie Moellhausen, neste domingo Guilherme Toldo assegurou classificação aos Jogos no florete.

Toldo é o 32º do ranking mundial e conquistou a vaga continental, ainda que não seja o melhor das Américas. Isso porque, na esgrima, levam suas equipes os quatro melhores times do ranking mundial por nações (e os EUA é terceiro no florete) e o melhor país do restante da lista (neste caso, a vaga é do Canadá).

Assim, norte-americanos e canadenses não são elegíveis para esta vaga continental individual, que ficou com Toldo apesar da eliminação na primeira rodada eliminatória do GP de Washington (EUA). Seu concorrente direto, Leopoldo Alarcon, também perdeu na primeira fase, pouco depois, e isso classificou o brasileiro matematicamente.