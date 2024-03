Judô brasileiro vai antecipar em quase 3 meses convocação para Olimpíadas

Na até 48 kg feminina, Natasha Ferreira é 31ª e, Amanda Lima, a 37ª. Na 63 kg, Ketleyn Quadros (24ª), Gabriella Mantena (33º) e Nauana Silva (42ª) estão fora, assim como Luana Carvalho (26ª) e Ellen Froner (45º) na até 70 kg. Exceto os homens e Gabriella, todos também vão à Europa.

Nessas categorias, até pela incerteza da vaga para o Brasil, a convocação só virá em maio, após o Campeonato Mundial. Quando houver dois atletas de nível semelhante na zona de classificação, a comissão técnica vai escolher um a partir de critérios também divulgados agora, que incluem resultados recentes, número e qualidade de medalhas em grandes eventos, desempenho em competições individuais e por equipes, e ocorrências de ordem física, psicológica e disciplinar.

"Com esses critérios definidos, estamos dando a oportunidade de os atletas participarem do processo final de classificação olímpica e conquistarem suas vagas. O mundo ideal é que todas as vagas sejam decididas no tatame pelos atletas, com bom desempenho e dentro do planejamento que traçamos e que acreditamos ser justo para todos. Em casos de indefinição, a comissão técnica seguirá os parâmetros estabelecidos nesse documento para escolher o/a melhor representante do Brasil nos Jogos de Paris", disse Marcelo Theotonio.

Até o fim da corrida olímpica ainda haverá uma sequência de competições que inclui o Pan, no Rio, dois Grand Slams, no Tadjiquistão e no Cazaquistão, e o Mundial em Abu Dhabi. Mas o ranking só fecha oficialmente em 25 de junho, depois de uma rodada de Opens, eventos de menor pontuação. Se houver necessidade de pontos extras para colocar um brasileiro na zona de classificação à Olimpíada, esses torneios serão utilizados e, neste categoria, a convocação será adiada para um terceiro momento.