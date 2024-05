Fã de Deolane e ator de novela: quem são os filhos de Alessandra Negrini

Alessandra Negrini com a filha, Bettina Imagem: Reprodução/Instagram

Jovem é dona de um perfil discreto no Instagram. A página, que ficou fechada por muito tempo, agora é aberta e conta com pouco mais de 1.100 seguidores. No TikTok, no entanto, ela soma mais de 23 mil seguidores.

Ela estuda direito em uma faculdade particular, em São Paulo, e uma das responsáveis pela escolha do curso foi a influenciadora Deolane Bezerra. A minha filha estuda direito e uma das responsáveis é ela. Minha filha é superfã, agora está na faculdade e quer ser igual a ela", contou a atriz, em abril.

Antonio Benicio também é ator Imagem: Estevam Avellar/Globo

Antonio Benicio nasceu em São Paulo e tem 27 anos. Ele é filho de Negrini com o ator Murilo Benício. O rapaz é ator, escritor e artista plástico. A paixão pela dramaturgia nasceu ainda na infância. Anos depois, ele entrou para a Escola de Teatro Célia Helena, na capital paulista.

Antonio é formado em artes plásticas pela Faap (Fundação Armando Alvares Penteado). Segundo a assessoria de imprensa do artista, "as obras giram em torno da infância".