Brasil terá a menor delegação olímpica nos saltos ornamentais desde 2000

O Brasil terá, em Paris, sua menor delegação nos saltos ornamentais desde os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Se, de um lado, há chance real dos melhores resultados da história, com Ingrid Oliveira e Isaac Souza, de outro a equipe caiu pela metade na comparação com Tóquio-2020.

A última seletiva dos saltos para as Olimpíadas de Paris foi o Mundial de Esportes Aquáticos de Doha (Qatar). Ainda haverá uma redistribuição de vagas a partir dos resultados dessa competição, mas o desempenho dos brasileiros foi tão ruim que não há chance de eles serem beneficiados.

Entre as mulheres, Giovanna Pedroso foi 38ª (entre 46) na plataforma e, no trampolim, o Brasil teve Luana Lira e Anna Lúcia dos Santos respectivamente em 35º e 47º lugar (entre 52). No masculino, Luis Felipe Moura (46º) e Rafael Max (48º) ficaram na metade de baixo de uma classificação com 69 atletas no trampolim.