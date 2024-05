O Santos segue firme e 100% para voltar à Série A

Mas Guilherme abriu o placar, Pituca fez 2 a 0, aos 32 e 39 minutos, e Gil ainda fez 3 a 0, este último gol anulado depois de mais de cinco minutos de conversa com o VAR e erradamente.

O Santos não tinha jogado tudo isso para tamanha diferença, mas, no segundo tempo, aproveitou-se que o Guarani foi à frente para tirar a diferença e, rapidamente, marcou mais dois gols, com o colombiano Morelos e com Giuliano, aos 10 e 12 minutos.

Penalizado, o assoprador de apito inventou um pênalti que Caio converteu para marcar o primeiro gol do Guarani em sua terceira derrota na Série B, aos 28: 4 a 1.

A seguir nesta toada, não demorará muito para o Santos se livrar da incômoda situação e voltar à Série A.

O time está seguro e confiante sob o comando de Fábio Carille.