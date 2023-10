"Com a vaga já conquistada, Rodrigo e os proprietários do cavalo Major Tom passaram a avaliar a real necessidade de o cavalo fazer uma nova viagem até o Chile. Major Tom, que recém completou 10 anos, é um cavalo ainda jovem e já cumpriu diversos compromissos em 2023, tendo saltado nos Estados Unidos e na Europa", disseram CBH e o cavaleiro, em comunicado.

"Com os problemas que surgiram com outros conjuntos potencialmente participantes dos Jogos Pan-Americanos pela equipe do Brasil, tornou-se necessária a participação de Rodrigo e Major Tom em prol do país, que foi definitivamente permitida hoje, dia 17 de outubro, após reunião, garantindo-se a ida de Major Tom para o Chile", continuaram.

A confederação e o campeão olímpico afirmaram ainda que "qualquer publicação ou comunicação em outro sentido não tem nenhum comprometimento com a verdade."

O Brasil vai ao Pan com sua equipe principal, com dois desfalques. Yuri Mansur, inicialmente convocado, está com sua égua principal, Miss Blue, machucada, e abriu mão de saltar com Vitinki, segunda montaria. Já Luciana Diniz, destaque do Brasil no quarto lugar da Copa das Nações, não pode competir o Pan porque deve cumprir uma quarentena de três anos para trocar de nacionalidade esportiva. Ela foi às últimas três Olimpíadas por Portugal.