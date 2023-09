Ao fim da competição, os campeões vão receber medalhas de ouro de Santiago-2023, os vice-campeões de prata, e os terceiros colocados a de bronze. A diferença é que elas não serão computadas para o quadro de medalhas.

As Olimpíadas, no passado, tiveram competições assim, tratadas como "esporte exibição", mas elas deixaram de existir depois de 1992. Atualmente, as sedes têm alguma liberdade de escolher novas modalidades — flag football e críquete podem entrar em Los Angeles-2023 —, mas elas fazem parte do programa oficial, ainda que provisoriamente.

No Pan, a edição de 2007, no Rio, teve futsal, e a de 2019, em Lima, fisicuturismo. A pelota basca já foi incluída quatro vezes, e excluída outras (estará em Santiago). Mas, sempre com as medalhas contando para o quadro.

Como serão os jogos?

As provas de esportes eletrônicos em Santiago-2023 serão disputadas em dois jogos: eFootball 2023, um simulador de futebol da Konami, sucessor do PES e, antes, do Winning Eleven, e DOTA 2, um jogo de estratégia do gênero 'multiplayer online battle arena' (MOBA), concorrente direto do popular League of Legends (LOL).

A competição está sendo organizada pelo braço regional da Global Sports, que tem, como filiada no Brasil a Confederação Brasileira de Games e eSports (CBGE), que não está entre as reconhecidas pela Comitê Olímpico do Brasil (COB).