'Tite tem repertório limitado. Não deu certo no Flamengo', diz Alicia Klein

A colunista Alicia Klein afirmou no UOL News Esporte que o trabalho de Tite não deu certo no Flamengo. Há uma incompatibilidade de estilos entre o clube e o treinador, que tem apresentado um repertório limitado em relação a outros técnicos hoje no Brasil, na avaliação dela.

'Tite é um cara com repertório limitado': "Para mim, a questão do Tite no Flamengo é muito simples — não deu certo. Não pegou o estilo de trabalho, não deu certo, a relação a maneira dele pensar com o elenco que ele tem na mão não deu certo. E aí eu vou colocar minha opinião, que pode ser polêmica ou não: o Tite é um cara com repertório limitado. A gente está aqui falando de repertório do Milito, do repertório do Zubeldía, do Abel, mas o Tite é um cara com um repertório limitado. Ele tem o melhor elenco da América do Sul na mão e não consegue fazer esse time jogar porque ele não consegue pensar maneiras diferentes de colocar esse time dentro de campo".

'Tite bateu no teto': "Então, ele vai enfrentar um time da fragilidade do Palestino e não vai para cima, ele não se arrisca, continua jogando aquele esquema fechadinho que ele gosta de jogar, da maneira mais segura e que não está dando ano certo. No começo do ano, não estava aquela coisa linda, mas não tomava gol, e agora é inclusive a parte defensiva que está prejudicada. Então, acho que talvez a gente esteja vendo e o Tite bateu no teto. Esse é o teto do Tite em termos de criatividade e de desenvolvimento porque o futebol evoluiu e talvez o Tite não tenha evoluído junto com ele".