Newsletter: Olimpíada nos EUA pode ter 'flag football', críquete e ninjas

Mas sua inclusão no programa olímpico nunca havia sido discutida a sério, nas últimas décadas, pelo formato do jogo tradicional, o "test críket', em que cada partida dura ao menos seis horas. A final da última Copa do Mundo, por exemplo, começou às 10h45 e terminou 18h15, o que torna o jogo inviável para a televisão comercial do resto do mundo.

O pulo do gato foi a criação de um modelo mais compacto, o Twenty20 (T20), em que os jogos duram cerca de três horas. Guardadas as devidas proporções, é o mesmo movimento feito pelo rúgbi para virar esporte olímpico, com a promoção do rúgbi sevens, que tem jogos ágeis que duram minutos, e a manutenção do rúgbi XV em torneios como a Copa do Mundo (que está rolando na França, aliás).

O T20 levou o críquete aos EUA, com a criação da Major League Cricket, que estreou em julho passado, com duas franquias na Califórnia, uma delas em Los Angeles. O torneio tem como investidores alguns gigantes da tecnologia, muitos deles indianos, e um grande potencial para aproximar culturalmente os EUA do enorme mercado consumidor indiano.

Adicione à receita o interesse do COI, e dos patrocinadores do COI, no público indiano, que cada vez parece mais interessado nas Olimpíadas. Das 35 medalhas conquistadas pela Índia na história, 15 vieram nas últimas três edições.

Críquete na Olimpíada: é bom pro COI, é bom pros patrocinadores, é bom para uma enorme base de fãs e é bom para os interesses geopolíticos dos EUA. Logo, vai rolar.

Por que o flag football?

Considere que 1) o futebol americano demanda elencos gigantescos, que não cabem na Olimpíada; 2) o rúgbi deu o exemplo com a criação do sevens; 3) o flag football é uma versão reduzida e mais barata do futebol americano, com times de cinco jogadores e o contato substituído por arrancar a bandeira (flag) carregada na cintura pelo adversário que carrega a bola oval.