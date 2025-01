É uma pena o Barcelona não estar no Mundial de Clubes da Fifa...

5 a 2 e jogando desde os 11 minutos do segundo tempo com um a menos, por conta da expulsão do goleiro Wojciech Szczesny;

Raphinha foi o destaque da partida, com dois gols, o que é alvissareiro para a nossa seleção.

Ainda que no Campeonato Espanhol esteja atrás justamente de Atlético de Madrid e Real, os dois representantes do país no novo Mundial de Clubes da Fifa, o momento da equipe catalã é dos melhores.

E é uma pena que não participe do certame entre junho e julho deste ano.

Se lá estivesse certamente seria um dos maiores favoritos, não só pelo futebol mas também por sua camisa pesada.

Sorte dos 32 que estarão nos Estados Unidos.