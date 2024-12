Memphis & Corinthians: um casamento perfeito!

E esta arrancada, para mim, tem nome e sobrenome: Memphis Depay.

Minha gente, o que este holandês encaixou como uma luva com os jogadores, com o clube e com a torcida do Corinthians não está escrito!

E, para coroar este casamento até agora perfeito, o atacante marcou um gol de placa, de bicicleta, na goleada corintiana para cima do Grêmio lá em Porto Alegre.

Que jogador e que personagem espetacular!

Parece até que ele se sente mais em casa na Zona Leste do que nas ruas de Amsterdã.

E agora a Fiel faz a festa conosco, membros da imprensa, que duvidamos que este casamento poderia dar certo…