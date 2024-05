Tite, 63 anos: que nota você dá para o trabalho do treinador no Flamengo?

Em 27 de julho de 2012, Tite cumpriu a promessa, se caso o Corinthians ganhasse a Libertadores trabalharia um dia de pedreiro na construção do Estádio do Timão, no bairro da Itaquera, na zona leste de São Paulo. Foto Divulgação

- Na Faixa Veja o Presidente Lula, com a faixa de campeão da Libertadores de 2012. O primeiro do lado direito, é o épico capitão do primeiro título corintiano Alessandro, seguido pelo técnico Tite e do lado esquerdo, o último é o diretor de futebol Roberto Andrade, ao seu lado o presidente do Timão em 2012, Mário Gobbi e o garotinho é Tom Marcondes, sobrinho de Celso Marcondes, coordenador executivo do Instituto Lula. Foto: Heinrich Aikawa/Instituto Lula

Na imagem, os jogadores que ganharam a Libertadores de 2012 aparecem em pé, enquanto os atletas que triunfaram no Paulista de 77 estão agachados. Foi a entrega da faixa para os jogadores campeões do torneio continental, em 11 de julho de 2012, no Pacaembu. Em pé, da esquerda para a direita: Alessandro, Paulo André, Paulinho, Cássio, Chicão, Alex, Romarinho, Danilo, Ralf, Elton, Fábio Santos, Tobias, Tite e José Teixeira. Agachados: Zé Maria é o primeiro, o segundo é Basílio, Romeu Cambalhota aparece em terceiro, Geraldão em quarto, Ivan é o sexto, Zé Eduardo o sétimo, o oitavo é Lance e o último é Wladimir. Foto: UOL