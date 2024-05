E quem não gostaria de ver Guardiola na Libertadores, Tiago Nunes?

Exemplo disso é Abel Ferreira, que assim como Guardiola, também vem da escola da Península Ibérica e, quando chegou aqui, sobrou com o Palmeiras nos mais remotos estádios de nosso continente.

Logo, Nunes, é claro que todo mundo sabe das dificuldades de se trabalhar na América do Sul.

Mas sua declaração foi mais ou menos como dizer que o Messi não conseguiria jogar bem no Boca, no Flamengo ou no Palmeiras.

Opine!