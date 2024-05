Eu não contrataria Mbappé se fosse presidente do Real

E, pensem bem, o Real Madrid de fato tem um elenco recheado de craques.

Mas, ao menos pelo que acompanhamos pela TV, parece ser uma equipe unida e que preza pelo resultado coletivo.

Já Mbappé, pelo que demonstrou no PSG, pensa muito mais no sucesso individual do que no do clube.

Em Paris, arrumou briga com meio mundo, sempre foi fominha e queria mandar até mesmo nos técnicos que por lá passaram.

E se ele quiser fazer isso em Madrid?

Capaz de rachar o poderoso time de Ancelotti, um verdadeiro papa-títulos.