Palmeiras sem Allianz é como Sansão sem cabelo

Afinal de contas, estamos acostumados a ver os jogos do Verdão com casa lotadíssima, com a torcida empurrando loucamente a equipe de Abel Ferreira para cima do rival.

Mas, na segunda casa alviverde, em Barueri, o feroz Porco vira um leitãozinho bem indefeso.

E não estou falando apenas do confronto com o Athletico-PR, no qual Cuca fez o que quis com o técnico português do Palestra.

O Verdão também perdeu seu outro jogo por lá neste Brasileirão, para o Internacional, pelo placar de 1 a 0.

Isso sem contar no mico que a equipe esmeraldina pagou no clássico contra o Corinthians, quando conseguiu sofrer o empate mesmo depois de estar com 2 a 0 de vantagem e com dois jogadores a mais.

Bem, e a gente sempre fez questão de ressaltar o quão vantajoso tinha sido o acordo do Palmeiras com a WTorre, muito melhor do que a loucura financeira protagonizada pelo Corinthians com a Neo Química Arena.