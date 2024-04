No Dia do Goleiro, escalo os 5 maiores arqueiros que vi

4º - Claudio Mauriz

Outro grande goleiro do Santos de Pelé, que também defendeu Fluminense, Olaria e Bonsucesso. E, mesmo disputando posição com Gylmar, Cláudio vestiu a camisa do Santos em jogos oficiais em impressionantes 223 vezes.

5º - Fábio Costa

Sim, amigo internauta. É provável até que Fábio Costa não figure no top 5 dos melhores goleiros da história nem de alguns familiares dele. Mas o arqueiro, no derradeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 2002, que marcou o renascimento do Santos, teve uma das maiores atuações da história.